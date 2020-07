“Marciapiedi fuori il centro geriatrico sporco e pericoloso”

Viterbo - I cavalieri del soccorso segnalano il disagio degli ospiti della struttura costretti a passare tra le erbacce

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il marciapiede che collega l’ingresso Salumificio Coccia sino al centro geriatrico Giovanni XXIII è in condizioni pietose ivi compreso l’invasione lungo il percorso di gran quantità di erbe alte, spine di grandi dimensioni ecc. che ne rendono pericoloso, oltre che stretto il transito a piedi o con mezzi per disabili.

Mi permetto di sottolineare che, accanto al marciapiede lato destro, direzione centro geriatrico, è presente una profonda cunetta, presumibilmente con funzione di scarico, totalmente coperta ed invisibile che mette ancora più a rischio l’incolumità di chi vi transita.

Oltre al taglio dell’enorme quantità di erba che ha invaso il percorso, sarebbe necessario che la profonda cunetta fosse delimitata e protetta da una ringhiera lungo tutto il suo percorso.

Gli anziani residenti al centro geriatrico che vorrebbero fare una passeggiata o recarsi ai negozi per acquistare quanto gli è necessario sono lasciati a se stessi con il forte rischio di cadere in questo profondo canale, non delimitato privo di qualsiasi riferimento.

All’interno del centro geriatrico Giovanni XXIII è presente altresì la sede dell’associazione Vitersport composta da persone con disabilità che usano regolarmente, “quale strumento di tranquillità e sicurezza” il famoso e pericoloso marciapiede.

Nell’ottica di comprendere chi normalmente viene dimenticato sarei grato se poteste perorare la nostra causa al fine di segnalare alle autorità competenti quanto di pericoloso abbiamo comunicato.

Preciso che più volte, verbalmente, abbiamo informato oltre che politici locali anche la polizia locale ritenendo fondamentale un intervento il più rapido possibile.

Cavalieri del soccorso città di Viterbo

Condividi la notizia:











16 luglio, 2020