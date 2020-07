“Una marea di turisti italiani a Bolsena per il weekend”

Il giornale di mezzanotte - Fase 3 - Il vicesindaco Andrea Di Sorte è fiducioso per il futuro: "Abbiamo superato uno stress test niente male, siamo fiduciosi"

di Samuele Sansonetti

Bolsena – Anche Bolsena entra ufficialmente nella Fase 3.

A certificarlo è il vicesindaco Andrea Di Sorte con uno scatto social relativo all’ultimo fine settimana.

Le temperature estive, unite al successo del festival delle ortensie del weekend precedente, hanno spinto molte persone lungo le sponde del lago viterbese che soffre la mancanza dei turisti stranieri e per questa stagione punta molto sul made in Italy.

“E’ stato un fine settimana da record per Bolsena – racconta Di Sorte tramite la pagina Facebook SìAmo Bolsena –. Una marea di turisti italiani si è riversata nella nostra città per trascorrere un weekend all’insegna delle spiagge, piene ma nel rispetto delle normative, dei percorsi naturalistici tra bici e camminamenti e delle passeggiate per le nostre vie“.

Dopo il buon “esordio” per il turismo di Bolsena si prospettano mesi di graduale ripresa.

“Abbiamo superato uno stress test niente male – conclude il vicesindaco –. Siamo fiduciosi per i prossimi mesi. Consapevoli che c’è da proseguire nel grande lavoro di promozione turistica che da qualche anno abbiamo intrapreso con assoluta determinazione. Grazie a tutti gli operatori del settore e ai lavoratori, perché è anche grazie al loro lavoro che si genera quel sentimento positivo nei confronti di Bolsena, che spinge molte persone a tornare”.

2 luglio, 2020