Maria De Filippi: “Angosciata dal Coronavirus, ho fatto 6 test sierologici”

Spettacolo - La conduttrice: "Per lavoro dovevo vedere continuamente gente ed ero terrorizzata"

Roma – Maria De Filippi, la nota conduttrice di programmi televisivi, ha raccontato di essere terrorizzata dal Covid.

Durante la pandemia e dopo la riapertura, è stata costretta per lavoro a entrare in contatto con molte persone e la sua ipocondria non ha aiutato la sua paura di contrarre il virus.

“Confesso che per me non è stata una passeggiata. Ho fatto sei test sierologici, messo in atto mille precauzioni, viaggiato con guanti e amuchina… – ha dichiarato Maria De Filippi in un’intervista a Oggi – Ma non è stato facile perché per lavoro dovevo vedere continuamente gente ed ero terrorizzata di beccarmi il Covid-19. Avevo in borsa il pulsometro e idem sul comodino, così provavo spesso la saturazione per tranquillizzarmi. Ero angosciata”.

La presentatrice continua: “La verità è che non è ancora finita, dobbiamo tutti imparare a convivere con questo virus, dobbiamo abituarci al distanziamento e ragionare in modo diverso”.

4 luglio, 2020