Mario Brizi racconta la storia dell’arciconfraternita del Gonfalone in un libro

Viterbo - Il volume sarà presentato venerdì alle 18 nella chiesa di via Cardinal La Fontaine

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – I fratelli della confraternita del Gonfalone – Araldi della Madonna del Carmelo, nel quinto anniversario dell’erezione della confraternita, hanno promosso la pubblicazione di un volume che ripercorre la storia dell’antica arciconfraternita del Gonfalone, che affonda le sue radici in una compagnia di Disciplinati che aveva sede in San Giovanni in Valle (attuale via Sant’Antonio).

Dopo l’affiliazione all’arciconfraternita del Gonfalone di Roma (1561), il sodalizio viterbese assume il ruolo di principale confraternita cittadina e promuove non solo la vita religiosa, ma anche numerose iniziative sociali e caritative. A sue spese finanzia la costruzione della chiesa del Gonfalone in via Cardinal La Fontaine e dell’Oratorio, capolavoro del barocco viterbese.

Il volume “Dai Disciplinati di San Giovanni in Valle all’arciconfraternita del Gonfalone” (di Mario Brizi, Nuove edizioni Biemme, Viterbo, 2020) verrà presentato Venerdì 10 alle 18 nella chiesa del Gonfalone. L’ingresso è libero, nel rispetto delle disposizioni relative al Covid-19.

Franco Chiaravalli – Priore della confraternita del Gonfalone

Don Mario Brizi – Parroco

7 luglio, 2020