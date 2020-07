Medaglia di rappresentanza da Sergio Mattarella per il festival Universo corto

Tuscania - Il presidente della Repubblica premia l'associazione Giovani persone, organizzatrice della rassegna

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – In occasione della 13eisma edizione del festival internazionale per cortometraggi Universo corto di Tuscania (dal 22 al 25 luglio 2020), il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha pregiato l’associazione culturale Giovani persone, promotrice del festival, della medaglia di rappresentanza per il rilevante interesse di carattere culturale e sociale della manifestazione.

Universo corto sin dal suo esordio persegue l’obiettivo di promuovere il cinema attraverso la diffusione e la promozione di opere provenienti soprattutto da giovani autori. Quest’anno in concorso cortometraggi realizzati in numerose parti del mondo (dall’estremo Oriente al Sudamerica).

Ci piace anche poter pensare che il premio è ai messaggi che trasmettono i cortometraggi selezionati, dall’emigrazione alle guerre alle svariate problematiche sociali, che soprattutto in questo periodo coinvolgono anche il nostro paese.

Il premio verrà consegnato stasera 25 luglio 2020, nel corso della serata dedicata alle premiazioni, dal presidente del consiglio comunale di Tuscania, Stefania Nicolosi, al portavoce del circolo Giovani persone Maria Elena Bianchi Bandinelli.

