Mercato immobiliare: con MED-IMM un presente e un futuro fatto di tecnologia

Viterbo e provincia - La digitalizzazione nel settore immobiliare e i vantaggi per il cliente - ne parla Stefano Emili, titolare di Med-Imm Homes and Properties

Condividi la notizia:











Viterbo e provincia – Sponsorizzato – Sono Stefano Emili, titolare dell’agenzia immobiliare Med-Imm di Viterbo e voglio raccontarvi cosa è accaduto in questi ultimi mesi e come è cambiato il mercato immobiliare. Il mondo della compravendita di immobili ha sicuramente risentito del contraccolpo del lockdown, ma solo parzialmente in verità, nel senso che quel periodo che ha costretto tutti noi a mutare profondamente le nostre abitudini è stato lo spunto per una vera e propria rivoluzione tecnologica del mercato immobiliare, uno tsunami digitale.

Da marzo, infatti, la produzione di contenuti digitali è cresciuta a tale velocità che in sole due settimane Telecom ha comunicato di aver registrato un aumento di oltre il 70% del traffico Internet sulla rete fissa. In ambito immobiliare si sono intensificate in modo decisivo le visite virtuali degli immobili e le stime a distanza.

Noi in Med-Imm Homes & Properties da sempre seguiamo un percorso di progressiva innovazione digitale, pertanto, in questi ultimi mesi non abbiamo fatto altro che continuare a implementare l’utilizzo di strumentazioni e tecnologie. Abbiamo vinto due bandi per la digitalizzazione 4.0 e siamo davvero convinti che sia la strada giusta per emergere nel settore e far realizzare un ottimo risultato economico al nostro cliente.

Med-Imm Homes & Properties offre la perfetta combinazione tra tecnologia e social media marketing realizzando video delle proprietà usando il drone, la videocamera a 360°, e la realtà virtuale. Con queste modalità promuoviamo gli immobili sia in Italia che all’estero durante le fiere di settore consentendo la migliore presentazione virtuale possibile.

Guarda il nostro video!

Inoltre, siamo in grado di offrire ogni tipo di servizio, in massima sicurezza e efficienza, dalla modulistica editabile alla la firma digitale. Firmare un incarico di vendita, una proposta di acquisto o un preliminare con noi è facile, comodo e sicuro, e comporta una grande ottimizzazione di tempo per agenzia, compratore e venditore.

Siamo reali, siamo digitali, siamo il partner giusto per ogni esigenza, in un mercato che richiede velocità di esecuzione, tecnologia, sicurezza e trasparenza informativa.

Se ritieni che la tua casa meriti di essere raccontata così, lasciaci i tuoi contatti oppure vienici a trovare in Via Santa Maria in Gradi, 43 – Viterbo, o contattaci al telefono 0761 586008, ci incontreremo per una valutazione gratuita.

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











24 luglio, 2020