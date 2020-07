Covid-19 - Viminale alla ricerca di una soluzione dopo il caso dei 28 migranti contagiati e sbarcati sulle coste di Roccella Jonica

Roma – Migranti, ipotesi navi ad hoc per isolamento positivi al Coronavirus.

Il Viminale è alla ricerca di una soluzione dopo il caso dei 28 migranti risultati positivi al Covid-19 e sbarcati sulle coste di Roccella Jonica.

Secondo quanto riporta Adnkronos, sono in corso riunioni in particolare dopo l’allarme sollevato dalla governatrice Jole Santelli che ha scritto al presidente del consiglio Conte chiedendo soluzioni immediate per gli sbarchi sulle coste calabre. La paura è per l’arrivo di persone positive al Covid-19.

Sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi di rendere disponibili delle navi ad hoc dove controllare i migranti in arrivo e isolare eventuali positivi.

13 luglio, 2020