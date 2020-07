“I migranti sono stati trasferiti, salva la serenità territoriale dei cittadini”

Valentano - Il sindaco Stefano Bigiotti soddisfatto della decisione di trasferire altrove il gruppo di persone: "Sarebbe stato un rischio per la salute pubblica e degli ospiti"

Valentano – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendo con soddisfazione la notizia del già avvenuto trasferimento dei migranti insediati nottetempo nel convento dei frati minori di Valentano.

Evidentemente le perplessità e le preoccupazioni espresse con tempestività ed efficienza dal comune sull’inidoneità dei locali avevano fondamenta solide, avendo trovato nei fatti concrete perplessità anche negli altri organi competenti.

Quanto accaduto consente ai cittadini valentanesi di non vedere al momento minata la propria serenità territoriale, viste le problematiche di vigilanza e sicurezza che difficilmente avremmo potuto assicurare in questa particolare e delicata fase emergenziale.

Tengo, come primo cittadino, a voler ringraziare il prefetto di Viterbo e la direzione sanitaria della Asl, nella persona di Daniela Donetti, per aver considerato con sensibilità, attenzione e impegno istituzionale questa delicata vicenda, che ragionevolmente non poteva trovare imposizione autoritaria sul territorio, se non producendo eventuali fattori di rischio per salute pubblica e per quella degli ospiti della struttura.

Voglio altresì ringraziare i sindaci, gli amministratori locali e i parlamentari della nostra provincia nelle persone dei senatori Francesco Battistoni, Umberto Fusco e l’onorevole Mauro Rotelli.

Grazie anche al vicario di Anci Lazio, Daniele Sinibaldi e in particolare gli straordinari amici del coordinamento di Forza Italia, per lo spirito di sussidiarietà orizzontale che ha animato la vicinanza mostrata a Valentano in queste ore. L’eccezionale solidarietà creatasi intorno al nostro Comune ci ha profondamente commosso.

Stefano Bigiotti

Sindaco di Valentano

30 luglio, 2020