Sport - Ciclismo - Gli organizzatori hanno deciso di "tagliare" il percorso dopo la richiesta dei sindaci della zona di seicento steward per garantire il distanziamento degli spettatori

Milano – Milano-Sanremo, salta per Coronavirus il passaggio nel Savonese.

Quest’anno la classica di ciclismo su strada Milano-Sanremo non passerà in provincia di Savona.

Infatti la gara in programma per sabato 8 agosto, dopo il rinvio per l’emergenza Covid-19, per problemi di viabilità e per il rispetto delle norme di distanziamento non transiterà nella riviera ligure di ponente.

Infatti i sindaci della provincia avevano chiesto seicento steward sulle strade per garantire il distanziamento tra gli spettatori.

Per questo gli organizzatori della classica di ciclismo hanno deciso di “tagliare” il percorso dell’edizione 2020.

È la prima volta nella storia che la Milano-Sanremo non passerà nella riviera ligure di ponente.

28 luglio, 2020