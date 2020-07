Sport - L'atleta, che si allena alla palestra Top center, conquista il gradino più alto a Perugia, dove, domenica si è svolta la prima gara della stagione all'hotel Giò

Perugia – Milena Marchini brilla ai campionati italiani Wabba.

L’atleta che si allena alla palestra Top center conquista il gradino più alto a Perugia, dove, domenica si è svolta la prima gara della stagione all’hotel Giò.

“Ho partecipato – racconta Marchini – nella categoria bikini over quaranta. Eravamo otto atlete in competizione. Era la prima volta che gareggiavo in questa federazione, la seconda al mondo in ordine di importanza dopo Ifbb”.

Il ritorno, dopo il periodo del Covid, è andato alla grande. “Con mia grande soddisfazione, dopo essere arrivata sul podio, tra le tre, ho vinto il primo posto”.

Si è messa in evidenza arrivando davanti a tutte. “Per me – conclude – è sempre una forte emozione vedere premiati l’impegno e la passione che ho per lo sport”.

