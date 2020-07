Minimacchina del Pilastro, saltano trasporto e cinquantesimo anniversario

Viterbo - Rinviati all'anno prossimo causa Coronavirus sia la tradizionale processione sia i festeggiamenti per la fondazione del comitato

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Abbiamo affrontato dei mesi duri e difficili, dei mesi in cui le nostre case sono state per tutti noi l’unica arma vincente per combattere questo terribile e invisibile nemico che si è diffuso in poco tempo in tutto il mondo, abbiamo agito finora con responsabilità e buon senso ma la battaglia ancora ad oggi non l’abbiamo vinta, bisogna ancora stringere i denti.

In questo anno il nostro comitato avrebbe festeggiato il suo 50esimo anniversario di fondazione, tutto era pronto, già dalla prima metà di gennaio avevamo dato ufficialmente il via ai preparativi e all’organizzazione dei vari eventi che quest’anno in occasione appunto dei nostri cinquant’anni dovevano interessare il quartiere.

Comunichiamo ufficialmente alla vigilia di quello che doveva essere un mese per noi importante e di festa che per questioni di sicurezza nazionale i festeggiamenti del 50esimo anniversario e il trasporto della nuova minimacchina saranno rimandati al prossimo anno.

Il capofacchino del Pilastro Pino Loddo si unisce con fiducia a quelle che sono le attuali disposizioni di sicurezza governative e fa un appello di speranza: “Usciremo vincenti da questo particolare momento e torneremo il prossimo anno a festeggiare tutti insieme per le nostre strade non solo un 50esimo anniversario, ma una battaglia che con responsabilità e assennatezza dobbiamo ora a tutti costi vincere, non possiamo mollare proprio adesso, la sicurezza di tutti noi e l’incolumità al virus vanno messi al primo posto”.

Con un accenno di emozione continua dicendo: “Semo tutti de n’sentimento ma quest’anno sarà un sentimento di buon senso, un sentimento unanime che ci farà dire a questo terribile nemico invisibile: ‘Tu, in quei giorni per noi importanti, in quel mare di folla raccolto da un emozionante assembramento di occhi lucidi, non passerai, e noi viterbesi non ti daremo la possibilità di farlo'”.

Attendiamo il 31 luglio, giorno in cui sapremo con ufficialità se l’emergenza Covid-19 sarà prorogata ufficialmente o meno, e appena riusciremo a trovare un accordo comune con il Prefetto Giovanni Bruno, il sindaco Giovanni Arena, e il Sodalizio facchini di santa Rosa, daremo appena possibile (se possibile) comunicati inerenti a iniziative alternative fatte di sicurezza riguardanti comunque la nostra festa, in virtù di ciò, chiude il neopresidente Stefano Caciola: “Abbiamo già sul tavolo delle idee, mi confronterò con le autorità competenti e il consiglio direttivo, e vi terremo aggiornati”.

Comitato festeggiamenti Pilastro

25 luglio, 2020