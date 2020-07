Covid-19 - Il ricalcolo con la tabella aggiornata - I morti sono 12

Roma – Il ministero corregge i dati sul Coronavirus, i nuovi casi del 28 luglio sono 212.

Il ministero della Salute corregge il tiro sul calcolo dei nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nella giornata del 28 luglio.

In un primo momento è stata diffusa una tabella che segnava 181 nuovi casi. Poi il ricalcolo con grafico aggiornato. I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 212.

Sembrerebbe infatti che non era stato inserito l’incremento di 19 casi in Sicilia, di 10 in Valle d’Aosta e di 2 positivi nella provincia autonoma di Bolzano.

Cambia anche la cifra relativa alle persone decedute. Le vittime registrate nelle ultime 24 ore, come riporta l’Ansa, sono 12 e non 11, come invece era stato comunicato in un primo momento.

Va anche specificato che la provincia autonoma di Bolzano segnala che i positivi sono 2mila 692 (il 28 luglio più 2 nuovi casi di nuovi positivi rispetto al giorno precedente ma vanno sottratti -10 casi di persone che a seguito di un controllo dei dati sono state conteggiate 2 volte ). Quindi il dato dei positivi aggiornato da oggi è 2mila 700 + 2 -10 = 2mila 692.

Inoltre la regione Basilicata segnala che il notevole incremento dei casi dell’ultima settimana è dovuto a casi di importazione e non autoctoni derivati da attività di screening (38 migranti del Bangladesh, 11 dei quali trasferiti a Roma in apposita struttura (Osp. Celio)+ 5 cittadini stranieri e 1 residente in Basilicata rientrati rispettivamente da paesi esteri e dall’Emilia Romagna).

La regione Calabria specifica invece che l’incremento dei contagi è da collegare a 5 casi positivi rilevati tra i migranti sbarcati a Crotone il 25 luglio.

La regione Sardegna segnala che il numero dei deceduti si riduce di un’unità in seguito a ricalcolo, successivo alla comunicazione dei dati dello stato del caso (da deceduto a guarito) appartenente all’area di Nuoro e segnalato ieri come deceduto. Si aumenta pertanto il numero dei guariti di un’unità.

La tabella con i dati aggiornati resta invariata per gli altri dati di riferimento, comunicati nella giornata di ieri.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 28 luglio

29 luglio, 2020