Viterbo - E' l'appello di Cristina Giagnotti, mamma del piccolo Luigi di 11 anni che ha perso la sua compagna di giochi - I numeri da contattare

Viterbo – “Mio figlio non si addormenta se Mia non è ai piedi del suo letto, aiutateci a ritrovarla”. E’ l’appello di Cristina Giagnotti, mamma del piccolo Luigi di 11 anni.

Aveva 3 anni quando hanno preso la barboncina bianca che per lui rappresenta tutto. “Mio figlio – racconta – è affetto da autismo e, per impedirgli di chiudersi in sé stesso, gli abbiamo preso la cagnolina con la quale passa tutte le sue giornate. L’avevamo affidata a una signora che di mestiere lava e tiene i cani per brevi periodi. E’ scappata”.

Mia con Luigi quando era bambino

Mia

La cagnolina è scomparsa da zona Ellera/Santa Barbara. Cristina chiede aiuto a tutti per ritrovarla. “Di notte – continua – Luigi non si addormenta se Mia non gli è accanto, ai piedi del suo letto. Perderla per lui sarebbe un colpo durissimo”.

Chi dovesse riconoscerla può contattare: Cristina 342/6945386 e Agostino 3669375492.

Mia

Racconta la tua storia

23 luglio, 2020