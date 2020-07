Montefiascone Baseball giovanile: doppio avvio in chiaroscuro

Sport - Sconfitta per gli U15 e vittoria per gli U12 in trasferta ad Anzio

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Partono anche i campionati giovanili per il WiPlanet Baseball Montefiascone, che inizia con una doppia trasferta sul campo dei Dolphins Anzio, ottenendo una vittoria con gli U12 e una sconfitta con gli U15.

La partita degli U12 è stata molto sofferta, grazie un terzo inning disastroso della difesa giallo-verde. Infatti, quando il manager sostitutiva il lanciatore partente Ceccariglia, dopo due basi su ball consecutive, con Fortunati, la difesa commetteva tre errori che permettevano all’Anzio di segnare 4 punti e portarsi in vantaggio 6 a 3.

I ragazzi comunque non si scoraggiavano e riuscivano con l’attacco successivo a pareggiare la partita. All’ultimo inning, con il punteggio di 9 a 8 per il Montefiascone, i giallo-verdi segnavano altri tre punti e Bertollini, subentrato a Fortunati sul monte, riusciva a controllare le mazze dell’Anzio e portare a casa la vittoria. Purtroppo nell’ultimo inning decisivo la formazione veniva stravolta a causa di un leggero infortunio al ricevitore Marianello che doveva lasciare il campo da gioco.

“Sono abbastanza soddisfatto della prestazione dei ragazzi – ha dichiarato il manager Fortunati – soprattutto in attacco, con 7 dei 9 ragazzi che hanno battuto valido. Qualche disattenzione di troppo ci poteva costare la vittoria, senza gli errori del 3 inning non avremmo sofferto fino alla fine. Comunque ho visto una squadra che ha reagito e lottato fino alla fine e questo ritengo sia molto positivo per il futuro. Con lo staff tecnico cercheremo di capire ed evitare questi cali di concentrazione”.

Male invece gli U15, anche se il risultato finale di 11 a 1 a favore della squadra di Anzio, risulta troppo severo rispetto alla differenza dei valori visti in campo.

Il Montefiascone partiva subito molto bene con una valida di Elisei, poi altri due corridori in base e nessun eliminato. Ma i ragazzi, che si sono avvalsi dei consigli degli atleti della serie A2 Maurizio Andretta e Leonardo Ceppari, non sono riusciti a concretizzare nessun punto, chiudendo l’inning con tre eliminati a basi cariche.

Al contrario, nonostante la buona prestazione di Badea sul monte, causa una serie di incertezze ed errori difensivi, i Dolphins hanno segnato ben 4 punti nel primo inning, iniziando subito in salita la gara.

Nelle riprese successive la tendenza non è cambiata e, a causa di incertezze della difesa giallo-verde e ad alcune belle battute degli avversari, i Dolphins hanno segnato altri 7 punti.

Uno spiraglio di luce si è aperto al quarto inning quando grazie ad una bella valida di Marco Banco, Giuseppe Tabarrini, arrivato in base colpito dal lanciatore, riesce a raggiungere salvo casa base, segnando il punto della bandiera.

Inutile l’avvicendamento di Boninsegna e Bucaccio entrati al posto di Tabarrini e Marianello. Complessivamente buone le prestazioni di Iacopo Elisei sul monte e Alessandro Manzi e David Marianello in battuta, per gli altri, una partita un po’ sottotono, con, a voler trovare un aspetto positivo, solo due battitori rimasti al piatto.

Mercoledì 22 luglio appuntamento sul diamante di Montefiascone dove il WI PLANET incontrerà l’Accademy Nettuno Baseball sia con gli U12 (h 15) che con gli U15 (h 17)

La formazione:

FORTUNATI 4 -1 (un doppio e un singolo)

HUNTER 6-4 (un singolo)

BERTOLLINI 2-3 1- (un doppio e un singolo)

CECCARIGLIA 1-3

NASCIMBEN (3-5-2- (due singoli)

MARIANELLO (5-2) –CABRERA GOMEZ Daismeli 9

GRASSELLI 8 (due singoli)

CABRERA GOMEZ Roniel 9-5 (un singolo)

COLELLA 7 (due singoli)

WiPlanet Baseball Montefiascone

21 luglio, 2020