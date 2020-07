Montefiascone baseball, ripartono anche i campionati giovanili

Sport - Il primo impegno sabato ad Anzio, sul campo dei Dolphins

Montefiascone – Finalmente, dopo il lungo lockdown a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia del Covid-19, anche le giovanili del Montefiascone baseball iniziano il loro campionato.

Sabato 18 luglio si recheranno ad Anzio dove incontreranno i pari età di Dolphins, squadra ostica e di eccellenti tradizioni, che vanta un vivaio tra i migliori d’Italia.

I ragazzi si stanno preparando al meglio per questo esordio, allenandosi con continuità e sacrificio diretti dalle mani esperti di tutto lo staff tecnico.

I campionati quest’anno, proprio a causa dell’emergenza sanitaria che ha causato la defezione di alcune compagini, è strutturato su due gironi. Il Montefiascone è stato inserito sia negli U15 che negli U12 nel girone “A”, quello che qualificherà una squadra alle finali nazionali e prevede di incontrare ogni squadra per 4 volte, proprio per dar modo di disputare più incontri possibili.

Gli Under 15 avranno come avversari le squadre A di Academy Nettuno, Dolphins Anzio e Lions Nettuno; gli Under 12 troveranno Academy, Dolphins e S. Giacomo.

Presentiamo oggi i giovani “falisci” dell’Under 12, che hanno accolto anche ragazzi provenienti dai Rams e dai Lupi Roma, e proveranno a qualificarsi per le finali nazionali:

Amaro Vazquez Leonardo, ormai al suo terzo campionato, nel ruolo di esterno. Bertollini Leonardo, ottimo ricevitore e terza base, che può anche essere schierato lanciatore, tra i papabili per la nazionale giovanile. Ceccariglia Emanuele, il lanciatore partente dotato di buona velocità che coprirà anche il ruolo di interbase. Colella Filippo, gioca da due settimane, ma nella prima amichevole ha già dimostrato il suo valore. Fortunati Alessandro, seconda base/interbase, può essere un ottimo rilievo sul monte di lancio. Gomez Roniel, insieme alla sorella i più piccoli della squadra, esterno, ma può giocare tranquillamente in seconda base. Gomez Daimelis, la nostra femminuccia, gioca da pochissimo ma con il tempo diventerà una pedina fondamentale della squadra. Grasselli Nicolò, il nostro esterno centro, che all’occorrenza può fare anche il terza base, dove ha già dimostrato di avere i numeri giusti. Hunter Noah, Interbase, può coprire tutti i ruoli da interno ed essere schierato anche come lanciatore. Nascimben Davide, prima base e ricevitore dalla mazza potente. Marianello Dario, terza base e ricevitore che non ha paura di salire, quando serve, anche sul monte di lancio. Torri Daniele, il nostro esterno titolare, che purtroppo non sarà disponibile per il girone di andata a causa di un piccolo infortunio.

I tecnici: manager Fortunati Roberto, ormai un veterano delle giovanili, sotto la sua guida le squadre hanno vinto diversi campionati di categoria. Coach Fortunati Massimo, che si occupa dei lanciatori, dalle sue mani sono usciti lanciatori che hanno calcato i campi della massima serie e delle varie nazionali giovanili. Coach Bertollini Alessandro, allenatore esperto con diversi anni passati in serie A2 sia come giocatore che come coach, si occupa dei ricevitori. Coach Celoni Laura, allena il mini-baseball, i suoi ragazzi in vista del salto di categoria del prossimo anno si stanno allenando con i ragazzi più “grandi”.

Montefiascone baseball & softball

16 luglio, 2020