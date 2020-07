“Montefiascone è in condizioni indegne tra erba incolta e sporcizia ovunque”

Politica - Interviene il commissario cittadino di Forza Italia Andrea Angeli

Condividi la notizia:











Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – “Purtroppo dobbiamo constatare che queste ultime settimane di amministrazione stanno regalando il peggio alla città di Montefiascone”.

Sono queste le parole che il commissario cittadino di Forza Italia, Andrea Angeli, scrive sulla pagina Facebook del partito falisco.

“Siamo andati alla ribalta per i concorsi – prosegue Angeli nel post allegando alcune foto dell’incuria –, per la distribuzione dei posti all’interno delle partecipate, per la litigiosità interna ed i corteggiamenti esterni. Ma il paese è in condizioni indegne: erba incolta, sporcizia ovunque. Inoltre siamo a luglio e non c’è un calendario degli eventi culturali e di turismo non se ne parla. È tutto fermo ed immobile, ma il problema per l’amministrazione era Rita Chiatti“.

“Provate a prendere sulle mani un programma elettorale di quattro anni fa e dare uno sguardo – conclude Angeli nel post -. Vi accorgereste che poco o nulla è stato fatto. Per le amministrazioni devono parlare i fatti, non le parole. Ed i fatti a Montefiascone fanno scena muta”.

Coordinamento provinciale Forza Italia

Condividi la notizia:











29 luglio, 2020