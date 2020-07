Monterosi, la campagna acquisti inizia con l’arrivo di Alessio Salvato

Sport - Calcio - Serie D - Il giovane portiere si presenta: "Il club biancorosso è stato la mia prima scelta"

Monterosi – Alessio Salvato è il primo acquisto del Monterosi per la stagione 2020-2021.

La campagna acquisti della società del presidente Luciano Capponi comincia dal giovane portiere classe 2001 protagonista di due ottime stagioni in serie D con la maglia del Ladispoli.

Cresciuto nel settore giovanile rossoblu il numero uno ha esordito nell’autunno del 2018 in prima squadra ed ha messo in fila 56 presenze in due campionati fino allo stop di marzo.

Alessio Salvato, dopo una lunga avventura ladispolana, si appresta alla prima esperienza lontano dalle mura amiche con grande entusiasmo.

“Monterosi è stata la mia prima scelta – racconta –. Quando il direttore Donninelli ha chiamato non ho avuto alcun dubbio. Sono sempre stato affascinato da questa società per i campionati di vertice che ha sempre fatto. Mi porto dietro due anni di grande esperienza a Ladispoli, mi sono serviti a crescere sia tecnicamente che a livello di testa. Con Morelli abbiamo già fatto una bella chiaccherata, sono felice di aver trovato un allenatore preparato e molto esigente come Fabio Morelli”.

1 luglio, 2020