Monterosi, arriva la firma del giovane Massimo Iorio

Sport - Calcio - Serie D - Il terzino destro classe 2002 proviene dalla Vigor Perconti

Monterosi – Una giovane promessa sbarca al Monterosi. Ieri pomeriggio è arrivata la firma di Massimo Iorio.

Il terzino destro classe 2002 proviene dalla Vigor Perconti e ha partecipato allo scorso campionato di Juniores elite sotto la guida di Andrea Persia.

Iorio ha iniziato la sua crescita tra Savio e Tor Tre Teste ma è la Vigor Perconti ad aver completato il suo percorso di maturazione nelle categorie giovanili.

“Il meglio di me stesso l’ho dato in questi ultimi tre anni – dichiara il giovane classe 2002 -. Sono nato esterno d’attacco ma devo molto a mister Persia che mi ha cresciuto anche dal punto di vista umano e caratteriale. Grande persona oltre ad essere un grande allenatore. Ora ho bisogno di confrontarmi con gente più grande di me per capire il mio livello e cosa posso dare a livello calcistico. Arrivo in una società seria composta da persone giovani che hanno una visione del calcio moderno. Sono certo della scelta che ho fatto“.

Massimo Iorio è pronto, il Monterosi e il calcio dei grandi lo aspettano.

7 luglio, 2020