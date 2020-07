Monterosi, Lorenzo Angeli prolunga: “Sarà l’anno del mio riscatto”

Sport - Calcio - Serie D - Il jolly di difesa e centrocampo confermato in biancorosso anche per la prossima stagione

Condividi la notizia:











Monterosi – Era arrivato a Monterosi con tante aspettative ma un infortunio al ginocchio l’ha tenuto bloccato per tutto il girone d’andata. Proprio quando aveva cominciato a fare le sue prime apparizioni sul terreno di gioco è stato bloccato dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Per Lorenzo Angeli, classe 2000 jolly di difesa e centrocampo, sarà la stagione del riscatto. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma da parte della società biancorossa che crede molto sulle qualità del ragazzo.

“Questo dovrà essere l’anno della rivincita sia personale che di squadra – afferma l’ex primavera del Frosinone –. Quello trascorso avrebbe dovuto essere il mio anno come per altri ragazzi arrivati a Monterosi. Spero di ripagare la fiducia di mister e società dando tutto me stesso“.

Angeli conferma il suo rapporto speciale col tecnico del Monterosi ed è davvero ottimista sulla stagione che partirà domenica 20 settembre (inizio campionato).

“Sarà il quarto anno sotto la guida di D’Antoni, a lui devo molto – conclude il calciatore –. Mi piace molto la squadra che il direttore Donninelli sta costruendo, arrivano profili importanti. Si capisce che l’intento del club è quello di arrivare sempre nelle prime posizioni”.

Condividi la notizia:











22 luglio, 2020