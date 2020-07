Ratisbona - Qualche giorno fa il papa emerito si era recato in Baviera per fargli visita - Aveva 96 anni

Ratisbona – E’ morto Georg Ratzinger, fratello di Benedetto XVI.

E’ morto monsignor Georg Ratzinger, fratello maggiore del papa emerito Joseph Ratzinger. Georg Ratzinger è deceduto all’età di 96 anni. Si trovava a Ratisbona, la città dove ha vissuto la maggior parte della sua vita.

Qualche giorno fa Benedetto XVI si era recato a sorpresa in Baviera per far visita al fratello.

Georg Ratzinger è stato per 30 anni direttore del coro maschile di voci bianche del duomo di Ratisbona.

Nato a Pleiskirchen, in Baviera, il 15 gennaio 1924, Georg Ratzinger inizia a suonare l’organo nella chiesa parrocchiale all’età di 11 anni. Nel 1935 entra nel seminario minore di Traunstein.

Poi nel 1942 viene arruolato nelle Reichsarbeitsdienst, e in seguito nella Wehrmacht. Viene catturato dagli Alleati nel marzo 1945 e resta prigioniero per qualche mese a Napoli.

Nel 1951 insieme al fratello viene ordinato sacerdote nel Duomo di Frisinga.

1 luglio, 2020