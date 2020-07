Cultura - Perugia - Il cordoglio del mondo politico e imprenditoriale per la scomparsa dell'artista ed ex imprenditore umbro padre dell'assessore regionale Michele

Perugia – È morto Giuseppe Fioroni.

È morto, ieri mattina, all’età di 82 anni il maestro Giuseppe Fioroni, artista ed ex imprenditore del settore alimentare, padre dell’assessore regionale Michele Fioroni.

Viveva nel quartiere Piscille. Ha avuto un malore nella sua abitazione. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Fioroni è stato impegnato fino ai suoi ultimi giorni nella produzione artistica nel suo studio di Ponte San Giovanni.

I funerali si terranno questo pomeriggio, alle 16, nella cattedrale di San Lorenzo, a Perugia.

L’intero mondo politico, culturale umbro ha espresso cordoglio per la morte dell’artista

Si è spento nella notte Giuseppe Fioroni, artista eclettico e apprezzato, uomo generoso e discreto, papà e nonno amato e amorevole. Il sindaco Andrea Romizi e l’intera amministrazione comunale esprimono la propria vicinanza alla famiglia Fioroni e in particolare a Michele, già assessore comunale nella passata consiliatura. Giuseppe Fioroni con la sua arte sapeva colorare la vita di tutti, così come con la sua generosità contribuiva a rendere migliore quella di chi aveva bisogno. Artista a tutto campo, aveva anche una grande passione per la musica, dimostrando una straordinaria capacità nel suonare tanti strumenti. Lo vogliamo ringraziare ancora una volta per tutto quello che ha dato alla sua città.

Con la Galleria Artemisia aveva saputo offrire a Perugia un luogo di cultura apprezzato e sempre vivo e una visibilità nazionale e internazionale. Lo scorso anno aveva anche donato alla città una statua del Grifo che da allora fa bella mostra di sé nella zona di via Settevalli, una delle porte d’ingresso di Perugia. Quest’anno a Giuseppe Fioroni si devono significativi contributi per far fronte all’emergenza Covid, in particolare la donazione di respiratori per l’ospedale Santa Maria della Misericordia. Ci mancherà la sua arte, la sua discreta eppure vivace presenza, il suo attaccamento a Perugia. All’amico Michele voglio esprimere il profondo cordoglio per la perdita e la vicinanza mia personale e di tutta l’amministrazione in questo momento così difficile.

Comune di Perugia

Cordoglio profondo e sincero per la scomparsa di Giuseppe Fioroni, uomo poliedrico, che ha inciso ed arricchito la storia culturale e sociale della sua terra. Fioroni lascerà in tutti quelli che lo hanno conosciuto un vuoto incolmabile, ma al tempo stesso lascia alla sua comunità le sua arte, il ricordo della sua giovialità e della sua grande generosità. Proprio la sua produzione artistica ha contribuito a portare il nome dell’Umbria nel mondo. Ci stringiamo, in questo momento difficile e pieno di emotività, intorno ai familiari.

Permettetemi a nome mio, della Giunta e di tutto i dipendenti della Regione, un abbraccio affettuoso al figlio Michele che, così come tutta la sua famiglia – ha concluso la presidente, ha sempre dato dimostrazione di aver colto e fatti propri tutti gli insegnamenti di Giuseppe.

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei

La scomparsa di Giuseppe Fioroni priva Perugia e l’Umbria intera di una mente creativa e di un artista riconosciuto, le cui capacità e qualità rappresentavano un valore aggiunto per la città a cui era tanto legato.

Gruppo consiliare della Lega – Regione Umbra

Con la scomparsa di Giuseppe Fioroni,Perugia e tutta l’Umbria perdono una personalità importante che, attraverso le sue gesta, ha contribuito a scrivere la storia sotto il profilo imprenditoriale e artistico. Esprimo le mie più sincere condoglianze a Michele e a tutta la famiglia Fioroni.

Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia

Perugia e tutta l’Umbria perdono una figura importante della loro storia, Giuseppe Fioroni. Un artista, un imprenditore che ha caratterizzato non solo l’economia, ma anche l’arte e la cultura del nostro territorio. Ha lasciato una sua impronta in molti dei nostri Comuni. Al figlio Michele e a tutta la sua famiglia giungano le condoglianze di Anci Umbria.

Francesco De Rebotti e Silvio Ranieri, presidente e il segretario generale di Anci Umbria

19 luglio, 2020