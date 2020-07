Atlanta - Marciò al fianco di Martin Luther King

Atlanta – E’ morto John Lewis, icona dei diritti civili negli Usa.

E’ morto John Lewis, politico statunitense e attivista per i diritti civili negli Stati Uniti e che marciò anche al fianco di Martin Luther King.

Lewis è morto a 80 anni. Stava combattendo la sua battaglia contro un tumore al pancreas.

A ufficializzare la morte è stata la Camera dei rappresentanti Usa, di cui era membro.

“L’America – ha scritto la portavoce Nancy Pelosi – piange la morte di uno dei più grandi eroi della sua storia”.

Lewis ha passato la sua vita a combattere per i diritti degli afroamericani in America. E’ stato deputato della Georgia per 15 legislature. Ha portato avanti la sua attività politica fino all’ultimo.

Era nato a Troy, Alabama nel 1940. Studiò nel Tennessee e cominciò a praticare attivismo politico. Le sue lotte contro le discriminazioni razziali ne fecero uno dei leader del movimento per diritti civili afroamericani. Partecipò alla marcia di Washington del 1963 dove Martin Luther King pronunciò il celebre I have a dream.

E’ stato uno dei “Big six”, cioè le sei persone che tra gli anni Cinquanta e Sessanta guidarono il movimento per i diritti civili degli afroamericani. Partecipò all’altra celebra marcia, quella di Selma e qui fu vittima anche di un pestaggio. Fu picchiato e arrestato varie volte durante la sua attività politica.

E’ stato uno dei “Freedom riders”, gli attivisti che viaggiavano sugli autobus insieme ai bianchi per contestare la segregazione.

Per il suo impegno Barack Obama lo aveva insignito della Presidential Medal of Freedom del 2011, la più alta onorificenza della Casa Bianca.

18 luglio, 2020