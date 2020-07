Il motocross riparte dal Casalone con 200 piloti

Sport - La prima prova del campionato regionale Lazio fa il pieno d'iscritti sulla pista di Viterbo - In gara anche quad e auto side by side - FOTO

di Alessandro Castellani

Viterbo – Mare e spiaggia? Macché. Tutti in pista al Casalone per la prima prova del campionato regionale Lazio di motocross del 2020. La lunga astinenza da gare causata dalla sosta per l’emergenza Covid ha portato 203 piloti a sfidare il solleone di domenica e presentarsi al cancello di partenza della corsa organizzata dal moto club Tuscia racing di Franco Tomassini.

I nubifragi dei due giorni precedenti non hanno messo in discussione l’evento, perché la pista del Casalone ha un terreno di sabbia vulcanica che drena in maniera eccellente l’acqua. Il gran caldo e il vento hanno fatto il resto e così, dopo pochi turni di prove, gli organizzatori erano già costretti ad accendere gli irrigatori per combattere la polvere.

Oltre ai tanti amatori, che normalmente compongono in via esclusiva la linea di partenza di un campionato regionale, c’erano al via anche alcuni piloti di alto livello, alla ricerca di minutaggio da mettere nelle braccia in vista della ripresa dei campionati italiani e mondiali.

Valerio Lata, campione del mondo minicross in carica, il calabrese Emilio Scuteri e il civitonico Alessandro Brugnoni hanno regalato spettacolo nelle rispettive categorie, facendo registrare tempi sul giro di assoluto valore.

Altro nome pesante in pista era quello di Simone Mastronardi, pluricampione italiano di quadcross. La gara di Viterbo, infatti, era valida anche come prima prova del trofeo Centro-Sud di questa disciplina. Un nuovo campionato promosso dalla Federazione motociclistica italiana per avvicinare alle competizioni gli appassionati di Atv grazie ai costi contenuti.

Mastronardi non si è limitato solo a dominare la gara, ma ha fatto da autentico trascinatore del gruppo quad, dando consigli a tutti i piloti.

Curiosità anche per le auto side by side, buggy con cilindrata ridotta che hanno gareggiato durante le pause delle manche di motocross.

“Nonostante sia luglio, un mese in cui di solito l’attività sportiva rallenta, abbiamo fatto più di 200 piloti. Segno che c’era proprio voglia di tornare a correre” commenta il presidente della Fmi Lazio Paolo Pelacci, anch’egli presente a bordo pista.

“Sono davvero sorpreso di questi numeri – continua il numero 1 della Federmoto regionale – sia per il motocross che, ancora di più, per il quad: il nuovo trofeo Centro-Sud ha fatto centro al primo appuntamento, forse è davvero quello che serve a questa specialità per crescere. Speriamo che le prossime gare proseguano con l’andazzo di Viterbo, perché veramente non poteva andare meglio di così”.

Questo l’elenco completo dei vincitori di categoria: Alessandro Brugnoni (Elite), Emilio Scuteri (Fast), Angelo Prelli (Mx1 Rider), Federico Tomassini (Mx2 Rider), Valerio Lata (125 Junior), Gianmarco De Santis (125 Senior), Beatrice Cimarra (Femminile), Franco Tomassini (Veteran), Ubaldo Di Domenicantonio (Superveteran), Mario Umer (Master), Paolo Cianfrocca (Veteran New entry), Gennaro Fiorentino (Superveteran New entry) Francesco Pasqualetti (Challenge Mx2), Damiano Incaini (Challenge Mx1), Riccardo Ricci (minicross Debuttanti), Andrea Antonelli (minicross Cadetti), Thomas Biagoli (minicross Junior), Alfio Pulvirenti (minicross Senior), Simone Mastronardi (Qx1 Expert), Marco Barbagli (Qx2 Expert), Marco Salustri (quad Junior), Fabio Lezzi (unica Auto), Francesco Caruso (unica Amatori), Francesco Vergari (side by side).

8 luglio, 2020