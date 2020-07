Cronaca - Oltre 3mila controlli della polizia nel weekened appena trascorso - Più di 700 le infrazioni rilevate, con oltre 70 veicoli rimossi per sosta irregolare

Roma – Movida a Roma, isolate alcune aeree e chiusi diversi locali per assembramento.

Oltre 3mila controlli della polizia locale di Roma nel weekened appena trascorso. Numerosi gli interventi per il ripristino del distanziamento sociale in luoghi di ritrovo. Verifiche anche in diversi locali.

“A causa di forti assembramenti che impedivano di fatto l’osservanza delle regole previste per tutelare la salute pubblica – si legge in una nota sulla pagina Facebook del corpo di polizia locale di Roma capitale – si è reso necessario procedere all’isolamento provvisorio di alcune aree, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Affollamento e impossibilità di garantire il rispetto delle norme anti-contagio hanno portato anche alla chiusura di alcuni locali pubblici in diversi quartieri della capitale”.

“Oltre 3mila le verifiche svolte nelle notti di venerdì e sabato – continua la nota -. Una vigilanza mirata a garantire soprattutto il rispetto delle disposizioni per la limitazione del contagio da Covid-19 con presidi rafforzati nelle principali piazze e luoghi di ritrovo, ma anche per contrastare fenomeni di abusivismo commerciale e comportamenti pericolosi su strada”.

Diverse le irregolarità riscontrate anche per il consumo di alcolici oltre l’orario consentito. “Più di 50 le irregolarità accertate per il consumo, la vendita e la somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito – prosegue la nota – in particolare nelle zone di S. Lorenzo, Trastevere, Ponte Milvio e piazza Bologna, mentre nel centro storico, gli agenti sono dovuti intervenire per alcuni casi di disturbo della quiete pubblica, sanzionando i responsabili”.

Nella capitale inosservanza di misure anti contagio, ma anche alimenti scaduti in minimarket e attività commerciali. “Nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela del consumatore – si legge – sono stati effettuati accertamenti presso pubblici esercizi, attività commerciali e minimarket: oltre alle contestazioni per gli illeciti amministrativi rilevati, tra cui l’inosservanza delle prescrizioni atte a contrastare la diffusione del contagio, gli operanti hanno provveduto al sequestro di più di 20 chili di alimenti scaduti e di alcuni prodotti risultati privi dei requisiti obbligatori di tracciabilità. E’ stata inoltre inviata apposita segnalazione alla Asl territorialmente competente per le pessime condizioni igienico- sanitarie riscontrate in un paio locali”.

Un weekend di particolare attenzione anche per la sicurezza stradale. “Una specifica attività di vigilanza è stata effettuata anche per garantire la sicurezza stradale – conclude la nota – più di 700 le infrazioni rilevate, con oltre settanta veicoli rimossi per sosta irregolare o d’intralcio”.

