Travolta e uccisa a 9 anni da un’auto pirata

Brescia - La tragedia sotto gli occhi della famiglia - Si è costituito l'uomo alla guida del minisuv

Brescia – Travolta da un’auto pirata e uccisa a soli 9 anni. La tragedia è avvenuta domenica sera a Bagnolo Mella, nel bresciano, intorno alle 23.

La piccola Menar, di origini marocchine, stava tornando a casa da una festa di compleanno assieme alla sorellina di pochi mesi e ai suoi genitori quando un’auto le è piombata addosso sulle strisce di viale Italia, la strada che taglia in due il piccolo centro abitato: per lei non c’è stato nulla da fare. E’ morta poco dopo il trasporto in ospedale.

Ferita, seppur in maniera lieve, la madre che la teneva per mano. Nell’altra, il passeggino vuoto della figlia minore, fortunatamente in braccio al padre al momento dello schianto.

Alla guida della Chevrolet Orlando grigia un bresciano di 45 anni, che dopo una fuga di alcune ore, questo pomeriggio si è costituito in procura. Lì, assistito dal suo legale, ha risposto alle domande del pm Maria Cristina Bonomo e assieme agli inquirenti ha visionato il video del terribile schianto. Ora è agli arresti domiciliari.

Questa mattina il padre della piccola Menar è tornato sul luogo dell’incendio: “Abbiamo visto l’auto, ma non si è fermata – ha detto tra le lacrime – La mia bambina non me la ridarà più nessuno”.

6 luglio, 2020