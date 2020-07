Muore di Coronavirus una bambina di tre anni

Bruxelles - È la più giovane vittima da Covid-19 in Belgio

Bruxelles – Una giovane vita spezzata dal Covid. Anzi, giovanissima.

In Belgio una bimba di tre anni è morta di Coronavirus. Si tratta della più giovane vittima del virus nel paese.

Ad annunciare la triste notizia è stato il portavoce interfederale Boudewijn Catry nel corso di una conferenza stampa. Prima di lei, lo scorso marzo, aveva perso la vita una dodicenne sempre per il Covid-19.

Il portavoce ha anche affermato che i morti da Coronavirus in Belgio sono aumentati rispetto ai mesi scorsi.

Secondo l’agenzia di stampa belga, il portavoce ha affermato: “È raro che un giovane muoia a causa del Covid-19, ma è chiaro che nessuno è immune dal virus. Questa notizia ci turba profondamente, come scienziati e come genitori. Colgo questo momento per fare le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.

24 luglio, 2020