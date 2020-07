Muore d’infarto nella stanza d’albergo ma nessuno se ne accorge per due giorni

Sestri Levante - A dare l'allarme è stata la sorella, che non aveva notizie dal fratello in vacanza

Sestri Levante – È morto in una camera d’albergo, senza che nessuno se ne accorgesse per due giorni.

A stroncare la vita di G. B., 51 anni, sarebbe stato un infarto. L’uomo si trovava in vacanza a Sestri Levante, in Liguria, e il malore lo avrebbe colto mentre si trovava in stanza in hotel. Ma nessuno si sarebbe accorto della sua morte.

A dare l’allarme è stata la sorella, che ha chiamato la reception dell’albergo dove soggiornava il fratello allarmata dal fatto di non avere sue notizie da due giorni.

Solo allora il personale dell’hotel, con l’intervento dei carabinieri e vigili del fuoco, è entrato nella stanza e ha trovato il corpo esanime dell’uomo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

20 luglio, 2020