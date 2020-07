“Nasce Atlante, per orientare le imprese nell’innovazione”

Economia - Camera di commercio di Viterbo: "Online il primo portale nazionale con la mappa delle 600 strutture che supportano i processi di trasferimento tecnologico 4.0"

Nasce il primo portale nazionale con la mappa delle 600 strutture che supportano i processi di trasferimento tecnologico 4.0.

Sono quasi 600 le strutture italiane che offrono servizi e tecnologie per l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese. La mappa di questi soggetti è ora online sul primo portale nazionale nato dalla collaborazione tra Unioncamere e ministero dello sviluppo economico per aiutare gli imprenditori a orientarsi tra le principali strutture esistenti che supportano i processi di trasferimento tecnologico 4.0. Ma non solo.

Per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di figure altamente specializzate nelle tecnologie avanzate, l’Atlante digitale presenta anche la mappatura di tutti i 104 istituti tecnici superiori (Its) presenti in Italia.

La metà delle strutture censite si trova al nord. Una su tre fornisce servizi per la stampa 3D. Ma ancora appena l’1% è in grado di sostenere le imprese nelle tecnologie di “frontiera” come la Blockchain e l’intelligenza artificiale.

Più in dettaglio l’Atlante fornisce informazioni su 8 Competence center (CC: centri di competenza ad alta specializzazione), 263 Digital innovation hub (Dih) ed Ecosistema Digitale per l’Innovazione (Edi) delle associazioni di categoria, 88 Punti impresa digitale (Pid) delle camere di commercio, 27 Centri di trasferimento tecnologico (Ctt) certificati da Unioncamere, 161 Fablab per la manifattura additiva, 38 Incubatori certificati per le startup innovative, 104 Istituti tecnici superiori (Its).

22 luglio, 2020