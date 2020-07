Nuovo direttivo per la pro loco di Bagnaia

Viterbo - Il presidente è Yuri Miralli - L'assessora Alessia Mancini: "Buon lavoro al neopresidente e a tutto il direttivo"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Da ieri dopo un un’assemblea e successiva elezione si è formata la nuova pro loco di Bagnaia. Il presidente è Yuri Miralli.

E’ stata presentata subito una bozza di programma. Al primo piano la valorizzazione del paese attraverso centro storico e Villa Lante con l’intento di aprire un tavolo tra pro loco e ministero.

Altri punti sono la festa patronale, varie manifestazioni di quartieri presenti a Bagnaia, festività pasquali e natalizie con promozione di prodotti e tipici e riportate alla luce nuove e vecchie tradizioni.

Armando Miralli

Vicepresidente pro loco Bagnaia

Gli auguri dell’assessora Alessia Mancini

Buon lavoro al neopresidente della pro loco di Bagnaia Yuri Miralli e a tutto il nuovo direttivo, eletto nel pomeriggio di ieri, 2 luglio, insieme allo stesso presidente: il vicepresidente Armando Miralli, il segretario Mario Miralli e la sua vice Novella Viventi, il tesoriere Valentina Palombo, i revisori dei conti Loredana Miralli, Sestilia Pasquini, Giancarlo Calistri, Domenico Pacifici. A tutti loro un grande in bocca al lupo per le iniziative e le attività future che porteranno avanti per Bagnaia e un ringraziamento al direttivo uscente per il lavoro svolto fino a ieri.

Alessia Mancini

Assessore comune di Viterbo

3 luglio, 2020