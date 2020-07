Nasce l’associazione Uniti per cambiare

Montalto di Castro - La presidente Scatolini: "Dare vita ad uno spazio politico-culturale che faciliti il contatto e la partecipazione di liberi cittadini"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Siamo lieti di annunciare che è nata l’associazione politico culturale “Uniti per cambiare” con presidente Daniela Scatolini.

L’associazione nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini presenti sul territorio di Montalto di Castro e Pescia Romana che, visto il momento politico sociale ed economico che stiamo vivendo, ha deciso di non rimanere indifferente ma di impegnarsi mettendo a disposizione le proprie capacità e conoscenze.

L’associazione ha lo scopo di dare vita ad uno spazio politico-culturale che faciliti il contatto e la partecipazione di liberi cittadini che abbiano come scopo il vero bene comune e dove ognuno possa dare “libera voce” ad idee e progetti atti al miglioramento del territorio.

L’associazione si propone come soggetto territoriale autonomo, fondato su principi come impegno, onestà e trasparenza.

Sulla base di questi principi, si pone l’obiettivo di mettere al centro temi importanti come il lavoro, le infrastrutture, l’ambiente, il sociale e la sanità, tutti temi prioritari che abbiamo a cuore in quanto riguardano la vita quotidiana e la dignità di ciascuno di noi per porre il cittadino al centro dell’attenzione, “ l’unico posto che merita”.

Vogliamo impegnarci in una politica diversa che sia realmente al servizio del cittadino e che porti migliorie nel territorio, eliminando disservizi, criticità, disagi, mettendo al centro la figura della persona e i suoi diritti predisponendo basi solide per il presente e per le generazioni future.

L’Associazione si pone l’obiettivo di formare una lista civica per le prossime amministrative comunali dove i cittadini siano i veri protagonisti, perché è ancora possibile fare una buona politica di “servizio” e non di opportunismo, che abbia al primo posto l’interesse della collettività.

Continueremo anche dopo le elezioni il nostro operato per contribuire, proporre, individuare azioni in difesa e a tutela del bene comune.

Con questi obiettivi, siamo pronti acoinvolgere persone con la voglia di cambiare in meglio questo territorio e le attuali logiche di fare politica, consapevoli dell’importanza del dialogo e del confronto mantenendo contatti democratici con altri movimenti, gruppi o istituzioni presenti nel paese.

L’Associazione non si identifica in nessuna area politica precisa perché per Noi non è tanto il colore politico a fare la differenza, ma ogni singola persona con la sua integrità, umanità, intelligenza, disponibilità, dedizione allo scopo prefissato per il bene del territorio, rimanendo ben lontani da quella politica fatta solo di interessi, di opportunismo sterile e di basso livello che strumentalizza il dolore, le problematiche dei cittadini per aumentare i consensi. Una politica che secondo noi non porta a nulla se non a scontri politici ben lontani da quello che necessita alla collettività .

La collettività ha bisogno di uscire da questo immobilismo sociale e ritornare a vedersi riconoscere i propri diritti sanciti dalla Costituzione Italiana.

Non vogliamo assolutamente distruggere ciò che è stato fatto precedentemente da altri schieramenti politici, perché tutto quello che di buono è stato fatto deve rimanere, ma migliorare tutto ciò che deve essere migliorato e portare progetti nuovi sui quali rilanciare l’economia e la mancanza di lavoro nel nostro territorio.

Vogliamo il cambiamento dello stesso e questo può avvenire solo con la progettualità e la voglia di fare. Vogliamo dare finalmente nuove opportunità di sviluppo sociale e rilancio economico al nostro territorio. Vogliamo il bene della collettività, decidendo noi stessi i progetti e le azioni da intraprendere, quindi non più il politico di turno che decide per NOI, perché nessuno meglio di noi sa quali sono le necessità, le priorità sulle quale intervenire.

Abbiamo deciso di scendere in campo perché crediamo che solo attraverso un cambiamento si possa ridare al nostro paese l’importanza che merita, quindi serenità ai cittadini, messi sempre più a dura prova dai problemi oggettivi con cui si confrontano ogni giorno. E insieme possiamo farcela.

Daniela Scatolini Presidente di Insieme per Cambiare

3 luglio, 2020