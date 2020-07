Nasce RonciOrdina, un’app per le piccole e medie attività di Ronciglione

Cronaca - La piattaforma gratuita è stata ideata dai cittadini Marco Capone Braga e Rodolfo Perelli - Il sindaco Mario Mengoni: "Sosteniamo il progetto, uno strumento per affrontare la ripresa post Covid"

Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – “Abbiamo deciso subito di sostenere questo progetto – ha dichiarato il sindaco Mario Mengoni -. Si tratta di un’idea imprenditoriale giovane, nata da due ragazzi ronciglionesi, che punta a offrire un utile strumento alle piccole e medie attività per affrontare la ripresa post Covid. Oltre al patrocinio abbiamo erogato un contributo che permette alle attività di utilizzare gratuitamente la piattaforma, risparmiando così sulla tariffa mensile prevista. Un piccolo aiuto per una ripartenza difficile, ma che i nostri commercianti stanno affrontando con grande spirito di iniziativa e di volontà”.

Ha debuttato ieri per il pubblico l’app ‘RonciOrdina’, una piattaforma e-commerce dedicata alle piccole e medie attività commerciali situate nel comune di Ronciglione, ideata da Marco Capone Braga e Rodolfo Perelli, due giovani del posto.

Il progetto consiste nel fornire alle attività locali uno strumento informatico che consenta, da un lato, di evitare code e tempi di attesa, dall’altro, di aumentare la visibilità delle attività stesse all’interno del territorio comunale e delle zone limitrofe.

La piattaforma, il cui scopo è la promozione delle attività locali in tutto il territorio della Tuscia, è collocata all’interno in un progetto più ampio denominato ‘TusciOrdina’ che prevede la creazione di un’app per ciascun comune.

L’app è utilizzabile da qualunque tipo di attività commerciale, dalla pizzeria al negozio di abbigliamento. Per acquistare online basta accedere (dopo la registrazione) al sito o scaricare l’app per Android (l’app per Ios sarà disponibile a breve), entrare in uno dei tanti negozi virtuali già censiti ed effettuare un ordine.

17 luglio, 2020