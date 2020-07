“Con te se ne va un bravo militare, un uomo serio, generoso e rispettato”

Orvieto - Ieri i funerali del maresciallo Aves morto in un frontale sulla Tuscanese - Le parole del fratello di Maurizio Pagliaroli - FOTO E VIDEO

Condividi la notizia:











Orvieto – “Nei nostri cuori lasci un vuoto immenso”. Con queste parole il cappellano militare Pier luigi Marino ha celebrato il funerale di Maurizio Pagliaroli, il 47enne maresciallo dell’Aves che ha perso la vita mercoledì pomeriggio in un incidente sulla Tuscanese.

Ad accogliere il feretro fuori la chiesa i colleghi dell’Aves. Qui il picchetto d’onore. Nel duomo i famigliari, conoscenti, amici, l’aves e il corpo militare.

I funerali del maresciallo di Viterbo si sono svolti questa mattina a Orvieto, città di origine di Maurizio Pagliaroli. Il duomo pieno di cittadini, nel pieno rispetto comunque delle norme anti-Covid.

“Il nostro ritrovarci di oggi – ha aggiunto il cappellano militare – è dolore, angoscia e sgomento davanti alla vita spezzata di Maurizio. Siamo attoniti di fronte a vicende che ci sembrano impensabili. Un groviglio di sentimenti coesiste nel mio cuore ed è per questo che ho fatto fatica a trovare le giuste parole per questo momento”.

Don Luigi si è poi rivolto a Maurizio. “A te – ha concluso – va un grazie commosso e profondo a nome della chiesa, dell’aviazione dell’esercito e dei cittadini. Tu hai diffuso profumo di amore e di speranza. Il tuo profumo resterà accanto ai famigliari, amici, colleghi”. In chiesa è stata letta la preghiera dell’aviazione dell’esercito.

Poi a salire sull’altare anche il fratello Di Maurizio, Andrea. “Sei stato un maresciallo impeccabile – ha detto -, serio, scrupoloso e al tempo stesso apprezzato per il suo carattere gioviale e scherzoso… ma eri soprattutto mio fratello maggiore. Il fratello che tutti vorrebbero avere: un amico, un confidente. Una persona sincera e leale su cui poter contare sempre. Con te non se ne va solo un bravo militare ma un uomo serio, generoso, rispettato. Mi mancherà tutto di te… Sarai il mio punto di riferimento anche se non ti avrò più accanto. Sarai la mia stella preferita in cielo… Stai accanto alla mamma. Ad Anna ora pensiamo noi. Buon viaggio fratello mio”. Anche il vescovo di Orvieto Gualtiero Sigismondi ha ricordato il maresciallo dell’Aves prendendo la parola.

Pagliaroli era molto apprezzato nel suo lavoro, conosciuto e stimato. La città si è stretta al dolore della famiglia. A quello del padre Umberto, granatiere in pensione al Piave di Orvieto e attuale socio dell’Associazione nazionale granatieri di Sardegna. Proprio lui aveva trasmesso a Maurizio e al fratello Andrea, anche lui granatiere, l’amore per la divisa.

La famiglia Pagliaroli, pur essendo originaria di Orvieto, era conosciuta e stimata anche nella Tuscia.

La tragedia mercoledì scorso. Maurizio si trovava con la sua Ducati sulla serie di tornanti poco prima di arrivare a Tuscania. Poi l’impatto violentissimo con un Fiat Doblò. Nello schianto ha perso la vita. Con lui c’era la moglie che è rimasta gravemente ferita e che ora si trova al Gemelli di Roma.

L’incidente dopo aver festeggiato l’anniversario di matrimonio. Una giornata trascorsa facendo un giro verso il mare.

Articoli: Pagliaroli, l’amore per la divisa ereditato dal padre maggiore dell’esercito – Morto dopo i festeggiamenti per l’anniversario di matrimonio… – Frontale moto – furgone sulla Tuscanese, militare di 47 anni muore sotto lo sguardo della moglie – Frontale sulla Tuscanese, muore centauro

Condividi la notizia:











5 luglio, 2020