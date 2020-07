Bruxelles - Il presidente del consiglio Giuseppe Conte su Facebook aggiorna sulle trattative in corso e sul Recovery fund - VIDEO

Bruxelles – “Negoziato ad uno stallo è più difficile del previsto”.

Arrivano aggiornamenti dal vertice europeo di Bruxelles. I 27 capi di stato e di governo sono alla seconda giornata di lavoro nel tentativo di trovare una quadra sul Recovery fund.

E proprio il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte parla delle trattative in corso in un video su Facebook.

“Stiamo cercando una sintesi nell’interesse di tutti ma il negoziato è ad uno stallo, si sta rivelando più difficile del previsto – chiarisce il premier Giuseppe Conte –. Ci sono tante questioni che non riusciamo a sciogliere”.

Dopo la fumata nera di ieri, il punto della situazione tracciato da Conte non sembra promettere bene. “Ci stiamo confrontando duramente con l’Olanda – specifica –, ma anche con altri paesi cosiddetti frugali che non condividono la necessità di una risposta così consistente per i sussidi ma mettono in discussione in parte i prestiti. Stiamo cercando di coinvolgere tutti nella prospettiva europea”.

E ancora. “Tutti devono comprendere – aggiunge Conte – che non è soltanto l’Italia che ne giova, la Spagna o il Portogallo o i paesi più colpiti. Ne giova l’intera Europa”.

Conte spiega anche che “alcuni stati mettono in discussione l’ammontare dei sussidi” e poi “ci sono aspetti procedurali sulle verifiche sull’esecuzione del programma e sulla distribuzione di competenze tra commissione, consiglio e parlamento”

La conclusione lascia qualche speranza, anche se la giornata volge ormai al termine. “Stiamo cercando e dobbiamo trovare una sintesi – conclude il premier – perché è nell’interesse di tutti ma certo anche mantenendo bene le coordinate più importanti… a partire dal fatto che gli strumenti devono essere proporzionati alla crisi ed effettivi, cioè efficaci… La nostra risposta deve essere pronta, collettiva, solida, robusta”.

18 luglio, 2020