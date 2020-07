Nella Tuscia 12 quarantene in più in un giorno, si tratta di persone provenienti dall’estero

Coronavirus - In settanta sono in isolamento - Tre guariti nel territorio della Asl Roma 4

Viterbo – Coronavirus, nelle ultime 24 ore sono aumentate le persone in quarantena nella Tuscia. Dalle 54 di lunedì, si è passati alle 70 di ieri. Un incremento di sedici unità, a cui vanno però sottratte le quattro che contemporaneamente sono uscite dall’isolamento. Ed ecco che il totale registrato in un solo giorno fa +12.

Si tratterebbe, nella maggior parte dei casi, di cittadini provenienti dall’estero. In particolar modo da paesi extra Schengen, per i quali sono ancora in vigore i quattordici giorni di quarantena.

Finora nella Tuscia sono state 4mila 30 le persone in isolamento domiciliare. Il totale dei contagi, invece, continua a restare fermo a 467. Anche nelle ultime 24 ore, infatti, non è stato registrato nessun nuovo caso né guariti (441). Rimane un solo malato: un paziente di Orte che sta trascorrendo la convalescenza a casa.

I tamponi fatti dall’inizio dell’emergenza sono 15mila 383, 51 dei quali nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda l’indagine regionale di sieroprevalenza sui sanitari e sulle forze dell’ordine, nella Tuscia i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 4mila 693 test. Su 85 (l’1,81%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo anche al Coronavirus.

La Asl Roma 4, invece, al 20 luglio ha eseguito 3mila 248 test, 77 dei quali positivi. In questo territorio ieri è stata comunicata la guarigione di tre pazienti: a Civitavecchia, Ladispoli e Rignano. Ma i malati nei comuni restano sempre sei, e a tal proposito l’azienda sanitaria “specifica che i dati dei guariti sono relativi a pazienti ricoverati in ospedali”. Presumibilmente, dunque, cittadini di Civitavecchia, Ladispoli e Rignano che non hanno trascorso la convalescenza nei rispettivi comuni.

Il totale dei guariti sale a 750. Zero, invece, i nuovi casi. Gli attualmente positivi sono tre a Civitavecchia e uno a Campagnano, Cerveteri e Fiano Romano. Finora sono stati effettuati 16mila 3 tamponi.

Un solo malato anche nel Reatino. Ieri non è stato registrato nessun nuovo contagio. In sorveglianza domiciliare ci sono 56 persone tutte asintomatiche, due in meno rispetto al giorno precedente.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 467 (144 a Viterbo; 323 in provincia)

Attualmente positivi: 1

Guariti: 441

Morti: 25 + 1

In quarantena: 70

Usciti dalla quarantena: 4030

Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti)



Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

22 luglio, 2020