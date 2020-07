“Nessun problema risolto, la città è in stato d’abbandono”

Viterbo - Riunione del circolo unico del Pd su manutenzione, rigenerazione e riprogettazione del tessuto urbano e sociale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Manutenzione, rigenerazione della città e riprogettazione del tessuto urbano e sociale.

Questi i temi da cui parte il Circolo Unico del PD di Viterbo, con l’incontro che si è tenuto ieri presso i locali della federazione del Pd di Viterbo e in videoconferenza.

Presente, oltre alla direzione del circolo e agli altri ospiti, il consigliere regionale Enrico Panunzi che ha personalmente seguito i lavori che hanno condotto all’approvazione della legge regionale sulla rigenerazione urbana del 2017, la cui delibera di applicazione comunale è ad oggi ancora ferma.

E’ il primo di una serie di appuntamenti che il circolo cittadino intende organizzare dialogando in modo aperto con cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali. Un ascolto quindi, voluto con lo scopo di costruire insieme una città più socievole, sostenibile e innovativa, ma anche una città più vivibile, una città che finalmente valorizzi le proprie potenzialità, le proprie risorse, le proprie bellezze e che sia più vivibile per i suoi cittadini. Prendersi cura della nostra città ha una doppia valenza: sociale ed economica.

Le piccole e medie imprese che operano in tanti settori, dall’artigianato al commercio al turismo, all’agricoltura, al termalismo, alla ristorazione alla meccanica possono essere oggi i luoghi dove partecipare il cambiamento , con la capacità e la determinazione di chi investe e crede nel proprio lavoro, per il valore implicito che questo ha per la persona e per la comunità.

Durante il lockdown la segreteria del circolo cittadino ha continuato a lavorare. Ha svolto incontri, con le modalità consentite, con le associazioni datoriali, per poter fare proposte e sollecitazioni a chi ha in mano il governo della città.

Con gli incontri già svolti e con quello, più ampio e strutturato di ieri si inaugura il progetto del PD cittadino, teso ad instaurare con chiunque viva questa città e voglia contribuire al suo cambiamento, un dialogo costante sulle principali tematiche che riguardano Viterbo ed il suo sviluppo.

L’argomento scelto dalla direzione del circolo unico del Pd di Viterbo per l’incontro di ieri nasce dall’ importanza e urgenza per la città di facilitare e sollecitare una nuova urbanità, di creare sinergie, di riconquistare degli spazi un tempo urbanizzati (ristrutturazione immobiliare, riqualificazione e rigenerazione urbana), armonizzandosi con i territori e le popolazioni che vi abitano, in breve, con il loro capitale sociale, culturale e patrimoniale. Il rinnovo urbano si impone come questione chiave nell’agenda politica delle città.

Un piano straordinario di manutenzione ordinaria: strade, piazze, marciapiedi, verde ed edifici pubblici come ad esempio le scuole.

La città ad oggi non ha risolto nessuno dei suoi problemi ed il suo abbandono è sotto gli occhi di tutti, basta farsi un giro in centro per rendersene conto.

Manutenzione e progettazione, queste le parole d’ordine che l’amministrazione comunale di Viterbo doveva da subito far sue.

Manutenere le nostre scuole, le nostre strade, i nostri edifici storici, il nostro verde non solo era ed è ancora più oggi, un dovere morale verso le nuove generazioni, ma si può tradurre, da subito, anche in un incredibile volano economico per tutte le aziende, gli artigiani ed i professionisti che lavorano nel nostro territorio.

Sono 13 i punti toccati nel documento presentato durante l’incontro, che vanno dalla riqualificazione profonda della città e della sua viabilità; dalla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico della città con la creazione di un unico sistema museale; dalla sicurezza delle periferie ad un piano straordinario di manutenzione e decoro pubblico; dall’adozione di formule di cofinanziamento pubblico-privato per la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolate attenzione per le scuole; dalla valorizzazione dell’agricoltura di prossimità per la creazione di un distretto agro alimentare di eccellenza; dal potenziamento dell’illuminazione pubblica e della videosorveglianza al rafforzamento della struttura tecnica comunale, attualmente non i grado di recepire le iniziative private, né tantomeno di proporre iniziative pubbliche (ricordiamo che ad oggi non c’è un dirigente completamente dedicato al settore urbanistica e centro storico).

IL Pd di Viterbo tornerà sui punti enunciati organizzando altri momenti di confronto con cittadini, associazioni, sindacati ed istituzioni. Il lavoro inoltre non si fermerà a queste tematiche, ma affronterà atri aspetti che riguardano il benessere e lo sviluppo di Viterbo.

Il Circolo Unico PD Viterbo

23 luglio, 2020