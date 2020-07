“Niente straordinari, polizia locale in sciopero”

Civitavecchia - Lo fa sapere Giancarlo Cosentino della Cisl Fp - La protesta durerà dall'11 luglio al 9 agosto

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri si è svolta l’assemblea molto partecipata delle lavoratrici e dei lavoratori della polizia locale di Civitavecchia nella quale è stato dato mandato alla Cisl Fp di Roma Capitale e Rieti di proclamare lo sciopero delle prestazioni straordinarie dall’11 luglio 2020 al 9 agosto 2020.

Le ragioni di tale estrema forma di protesta sono state descritte in maniera dettagliata nei comunicati stampa dei giorni scorsi e si è arrivati ad un punto di non ritorno nel momento in cui il comune di Civitavecchia non ha ritenuto di partecipare all’incontro per il tentativo di conciliazione in prefettura di Roma e soprattutto per non averci ad oggi ancora convocato.

Nonostante le numerose criticità, tra cui la mancanza di validi tesserini di riconoscimento e delle capsule dello spray al peperoncino scadute dal 2017, il personale della polizia locale di Civitavecchia riunito in assemblea, dopo ampio dibattito, ha indicato al sindacato le priorità nel caso in cui l’amministrazione intendesse trovare una mediazione: immediata attivazione con atti amministrativi certi delle procedure per l’assunzione del personale a tempo indeterminato e soprattutto determinato per la stagione estiva 2020, previsione di un progetto per l’estate 2020 al fine di poter garantire le manifestazioni previste ed adeguati stanziamenti per l’acquisto immediato di divise e dispositivi di protezione individuali per tutto il personale ancora sprovvisto.

Ribadendo che riteniamo fondamentale il continuo confronto tra le amministrazioni ed il sindacato, tanto più in questo difficile momento che sta attraversando il nostro Paese, restiamo in attesa di una convocazione del comune di Civitavecchia per trovare una giusta mediazione con la definitiva soluzione delle annose problematiche, per garantire e migliorare l’erogazione dei servizi ai cittadini di Civitavecchia e tutelare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della polizia locale di Civitavecchia.

Giancarlo Cosentino

Segretario generale Cisl Fp Roma capitale e Rieti

1 luglio, 2020