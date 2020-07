Noccioleti, al via sperimentazione per ridurre trattamenti fitosanitari

Capranica - Accordo tra Crea e Cooperativa produttori nocciole insieme a CoProNT

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In attesa dei dati definitivi che saranno divulgati nelle prossime settimane, Cpn – Cooperativa produttori nocciole, insieme a CoProNT e al Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), proseguono nella sperimentazione di pratiche meno impattanti e più rispettose della tutela ambientale nella coltura delle nocciole nella Tuscia viterbese.

In particolare, Cpn e CoProNT hanno stipulato un contratto con il Crea per incentivare la ricerca e la produzione e la sperimentazione riguardo alla riduzione della deriva nei trattamenti fitosanitari che interessano i noccioleti.

L’intento di queste azioni è verificare in primis l’efficacia degli ugelli antideriva sull’albero del nocciolo in noccioleto, per diminuire il più possibile lo sviluppo della nube che si forma durante l’esecuzione del trattamento.

Finalità di tale sperimentazione condivisa è incrementare la sostenibilità ambientale in agricoltura e nella coltivazione delle nocciole, segmento basilare dell’economia del territorio.

Le attività sono svolte a Capranica su un noccioleto adulto e vi partecipano i responsabili di Cpn e CoProNT, i tecnici ricercatori del Crea e i tecnici quelli delle aziende coinvolte nella strumentazione impiegata (Braglia per gli ugelli antideriva, Fravi per le tarature delle macchine). Il Crea fornirà successivamente una relazione sui risultati finali del progetto.

21 luglio, 2020