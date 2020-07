Ecologia - E' il servizio proposto dalla D.M. srl di Viterbo, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti riciclabili urbani e industriali

Viterbo – sponsorizzato – La D.M. srl di Viterbo, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti riciclabili urbani e industriali, propone anche il servizio di svuotamento di garage e capannoni con ritiro rifiuti ingombranti a domicilio.

NON SAI COME LIBERARTI DEI TUOI RIFIUTI INGOMBRANTI?

DA OGGI PENSIAMO NOI A RITIRO E SMALTIMENTO, IL TUTTO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

La D.M. srl di Viterbo è un’azienda che da oltre 50 anni si occupa di servizi per l’ecologia e ad oggi risulta azienda di riferimento nella provincia di Viterbo per il conferimento di rifiuti provenienti dalle aziende e amministrazioni pubbliche.

Viste le crescenti difficoltà di cittadini e imprese ad individuare aziende regolari che operino nel settore, e che garantiscano sicurezza, velocità e rispetto per l’ambiente, D.M. ha creato la formula“Zero pensieri” con due servizi disponibili il “Ritiro Rifiuti Ingombranti a domicilio” e lo “Svuotamento Locali”.

Il “Ritiro Rifiuti Ingombranti a domicilio” è il servizio rivolto ai cittadini che non sanno come smaltire rifiuti ingombranti, o non sanno come muoverli con forze e mezzi propri oppure hanno altre difficoltà organizzative legate alla gestione del proprio tempo e di appuntamenti vari da prendere con i centri di raccolta. Grazie a questo servizio è la nostra azienda a pensare a tutto e Zero Pensieri per i cittadini.

Basta contattarci (via mail o telefono come indicato in fondo a questo articolo) e con una spesa a partire da € 35 provvediamo noi a ritirarli esattamente presso il domicilio indicato e a smaltirli correttamente.

Lo “Svuotamento Locali” invece è il servizio rivolto ai cittadini, aziende o enti, che non sanno a chi affidare il ripristino dei propri locali, che non sanno se la persona a cui si affidano avrà realmente rispetto dell’ambiente e se tratterà i loro rifiuti come la legge prevede. Quindi chiunque abbia bisogno di svuotare garage, magazzini e capannoni può interpellarci, penseremo noi a liberare, trasportare e smaltire tutto correttamente e Zero Pensieri per voi.

Anche in questo caso basta contattarci, e conoscere, senza alcun vincolo, costi e modalità.

I nostri 50 anni di storia vi garantiscono tutta la serietà e la professionalità necessaria per operare in un settore così importante e delicato. Ed è per questo, in nome della lunga esperienza, che la D.M. srl ha concentrato la sua attenzione negli ultimi anni verso l’ambiente e un costante sviluppo verso l’economia circolare, decidendo di mettere la propria organizzazione ed esperienza a disposizione di tutti.

Contattaci e chiedici un preventivo gratuito.

Chiedere un preventivo non costa niente!

Due possibilità per contattarci:

– via mail, basta cliccare sul link dmecologia.it/preventivo-smaltimento/ e scriverci direttamente;

– telefono, chiamando il numero 0761/250429 e potrete chiedere ad un nostro operatore tutto quello di cui avete bisogno.

Informazione pubblicitaria

7 luglio, 2020