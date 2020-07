Viterbo - Crisi-non crisi in comune, il sindaco Arena costretto a difendersi in consiglio

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – “Non stiamo scaldando i banchi…”. La crisi non crisi nel centrodestra in comune continua a tenere banco e ieri al sindaco Giovanni Arena è toccato “difendersi” in consiglio comunale. Parlando di banchi.

A sollecitarlo, Luisa Ciambella (Pd) che l’ha messo in guardia anche dagli effetti che situazioni simili producono nei cittadini. Si allontanano dalla politica.

“Non stiamo scaldando i banchi – ribatte Arena – saremo giudicati per quello che avremo fatto, poi. Allora vedremo quanta gente si sarà allontanata dal suo gruppo politico e quanta avvicinata ancora di più al centrodestra”.

Il primo cittadino ribadisce come la sua coalizione goda di buona salute. Giusto qualche acciacco di stagione. “Le quattro formazioni che hanno vinto e sono state chiamate a governare hanno a che fare con problemi che non sono problemi”.

Eppure, qualche voce critica in maggioranza c’è. A cominciare da Gianmaria Santucci, capogruppo Fondazione. Per non parlare del collega Sergio Insogna che sulla pratica impianti sportivi-piscina comunale ha votato anche contro.

“Santucci – lo difende Arena – è intervenuto sempre non per essere distruttivo in varie situazioni, ma in modo propositivo”.

Come le critiche all’appalto ponte sui rifiuti: “Non era convinto ma mi pare che abbia votato – afferma Arena – questo vuol dire costruire e non distruggere. C’è un dibattito, con punti di vista diversi e non sempre si arriva a pensarla tutti alla stessa maniera.

Ma per questo non mi scandalizzo”.

Giuseppe Ferlicca

Articoli: “Per ora niente rimpasto ma aggiustamenti a livello dirigenziale” – Fusco (Lega): “Massima fiducia nel sindaco Arena, ma l’amministrazione deve ripartire” – Amministrazione Arena sull’orlo di una crisi… di nervi – (Fusco): “Se i problemi dovessero continuare è inutile andare avanti…” – Arena: “Dobbiamo dare risposte a una città che non può aspettare le scaramucce estive di maggioranza…” – Arena: “Vogliamo andare avanti, ma servono cambiamenti nelle deleghe e più impegno e disponibilità dagli assessori” – Santucci (Fondazione): “Votiamo quello che riteniamo giusto, senza badare a minacce politiche…” – In maggioranza è resa dei conti, tutti contro Fondazione – Andrea Micci (Lega): “La Lega non parteciperà più alle riunioni di giunta” – Luigi Maria Buzzi (FdI): “Non siamo interessati a una crisi che troveremmo inopportuna” – Fratelli d’Italia contro Fondazione, gli assessori abbandonano la giunta

Condividi la notizia:











22 luglio, 2020