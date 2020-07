Viterbo - Fortunato Mannino (Cisl) accoglie in maniera positiva il piano delle infrastrutture da realizzare nel Lazio presentato stamani

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – E’ stato oggi illustrato il piano delle infrastrutture da realizzare nel Lazio in un incontro in videoconferenza con il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e il ministro delle Infrastrutture dei trasporti, Paola De Micheli. Grandi opere finalmente “sbloccate” dal decreto Semplificazione.

La Cisl di Viterbo accoglie con grande soddisfazione la notizia: il nostro territorio ha grande urgenza di ripartire, specialmente dopo l’emergenza Covid, purtroppo non ancora superata. Velocizzare l’iter per portare al compimento le grandi opere attraverso un poderoso piano di investimenti basato su risorse nazionali, regionali ed europee, è una scelta che va in questa direzione.

Tra le opere menzionate attinenti al nostro territorio troviamo il completamento della Orte – Civitavecchia (disponibili per il tratto da Monte Romano 476 milioni di Euro), il proseguimento della Civitavecchia – Livorno da Tarquinia (250/300 milioni solo per il tratto laziale), il ripristino del piano viabile in tratti saltuari della S.P. 8 Verentana, il raddoppio della linea ferroviaria Roma – Viterbo nel tratto Cesano – Bracciano, la realizzazione di diverse ciclovie (Montalto di Castro, lago di Bolsena – comune di Gradoli, Valle della Paura – Civitella D’Agliano), la riqualificazione green del patrimonio Ater, numerosi interventi a difesa del suolo, delle risorse idriche, dei consorzi di bonifica e trattamento rifiuti tra cui la zona del fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia e il mare a Montalto di Castro, i lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico sul torrente Elvella ad Acquapendente.

Milioni di euro stanziati per la cultura: nell’elenco figurano il Teatro San Marco di Tarquinia, il Cine-teatro Florida di Soriano nel Cimino, il centro Filoteo Alberini di Orte, il museo delle tradizioni popolari di Canepina, il completamento dell’ospedale Belcolle e il potenziamento della struttura sanitaria; l’adeguamento e la messa a norma dei presidi di Montefiascone e Ronciglione, ingenti risorse per gli impianti sportivi nelle scuole, per i comuni e le associazioni.

Molte delle opere sopra elencate sono sempre state richieste dalla Cisl, convinta della loro importanza. Ora chiediamo, però, che le ingenti risorse destinate a queste opere siano ben attenzionate. Le procedure semplificative, nel momento storico che stiamo vivendo, possono essere accettate solo ed esclusivamente se non diventino un affare per le organizzazioni criminali. Permettiamo che si accelleri per l’economia e il lavoro nella nostra Regione, nella nostra Provincia, ma dobbiamo essere pronti a frenare se le procedure antimafia, i controlli e i protocolli della legalità, costruiti in questi anni, rischiano di non essere rispettati.

Fortunato Mannino

Segretario generale Cisl Viterbo

24 luglio, 2020