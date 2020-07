Civitavecchia - La Guardia costiera ha sequestrato diverse attrezzature balneari

Di notte piazzano ombrelloni e sdraio sulla spiaggia libera per avere il posto la mattina.

Questa mattina il personale della Capitaneria di porto di Civitavecchia, durante l’attività di controllo sul litorale per garantire la sicurezza delle attività balneari e il rispetto delle norme in materia di pubblico demanio marittimo, ha sequestrato numerose attrezzature balneari (tra cui 12 sedie sdraio e lettini, 8 ombrelloni e vari accessori da spiaggia) abusivamente posizionate, presumibilmente già dalle ore notturne, sul tratto di spiaggia libera compreso tra lo stabilimento Grotta Aurelia e lo scalo Matteuzzi, sul litorale di Civitavecchia.

Lo scrive in una nota la capitaneria di porto, che fa sapere che “l’operazione rientra nell’attività della Guardia costiera per prevenire e contrastare l’occupazione abusiva di tratti di arenile destinati all’uso pubblico da parte di persone che, senza averne titolo, ne sottraggono la libera fruizione, trasformandole di fatto in spiagge o cale private.

Si ricorda – continua la capitaneria di porto – che è assolutamente vietato lasciare, durante la notte, attrezzature balneari o arredi su tratti di spiaggia libera non in concessione, proprio per evitare un’indebita occupazione prolungata delle spiagge libere”.

19 luglio, 2020