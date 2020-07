Oggi 230 guariti e 230 nuovi casi

Coronavirus - Ministero della Salute - In aumento i morti (20), che superano quota 35mila

Condividi la notizia:











Roma – Aumento dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Oggi sono 230, 68 in più dei 162 di ieri. Il bollettino del ministero della Salute aggiorna a 243mila 736 il totale dei casi censiti dall’inizio della pandemia nel nostro Paese.

Cattive notizie anche per quanto riguarda i deceduti. Coi 20 registrati oggi (ieri erano stati 13), il totale supera quota 35mila, arrivando a 35mila 017.

Da segnalare che nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi casi è stato esattamente uguale a quello dei dimessi e guariti: 230 anche questi ultimi, per un totale di 196mila 246. Pertanto la riduzione di 20 unità dal gruppo degli attualmente positivi (12 mila 473) è da ascriversi esclusivamente alle persone che sono uscite dalla categoria perché decedute.

Per quanto riguarda l’andamento regionale, si registra un netto aumento dei nuovi casi in Lombardia (80) ed Emilia Romagna (46). Numeri crescenti anche in Veneto (29) e Sicilia, che passa dagli zero di ieri ai 17 di oggi. L’altra regione sopra quota 10 casi è la Toscana (12). A contagi zero oggi rimangono provincia di Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 16 luglio

Condividi la notizia:











16 luglio, 2020