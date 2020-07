Nuova vita per il campo da calcetto del parco Robinson, grazie agli ultras della Viterbese

Viterbo - I tifosi gialloblù, in collaborazione di Viterbo clean up, hanno iniziato i lavori di sistemazione dell’area verde al Pilastro

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Il campo da calcetto del parco Robinson, intitolato a Peppino Impastato, rinasce grazie agli ultras della Viterbese.

L’iniziativa, in collaborazione con Viterbo clean up, è partita giovedì, quando un gruppo di tifosi gialloblù ha iniziato a riqualificare l’area verde al Pilastro.

“Abbiamo provveduto alla rimozione di tutta la rete di recinzione, ormai arrugginita e pericolante, levando anche i pali di supporto ormai decadenti – raccontano i tifosi tramite la pagina Facebook Vetus Urbs 1908 –. Successivamente abbiamo verniciato i pali ancora buoni, per poi posizionare e cementare i nuovi“.

Un’iniziativa lodevole che nei prossimi giorni proseguirà con altri lavori.

“Prossimamente – concludono i tifosi – ci sarà la messa in opera da personale specializzato, parte del nostro gruppo, della nuova rete di recinzione, per ben 150 metri totali e successivamente la messa in sicurezza del cancello di ingresso al campetto. Il tutto è avvenuto nel rispetto delle norme per il Covid”.

Condividi la notizia:











4 luglio, 2020