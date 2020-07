Nuovi casi, 252 in tutta Italia e l’Emilia-Romagna supera la Lombardia

Coronavirus - Ministero della Salute - Curva dei contagi in calo rispetto a ieri - I morti sono 5

Roma – Calo di 54 unità nel numero dei nuovi casi di Coronavirus censiti in Italia. Oggi il bollettino del ministero della Salute ne riporta 252, contro i 306 di ieri. E la regione a far registrare il maggior incremento non è più la Lombardia, ma l’Emilia-Romagna.

Il totale dei casi registrati si aggiorna a 245mila 590. Gli attualmente positivi tornano a scendere di 103 unità, dopo l’aumento di ieri, e arrivano a 12mila 301. Merito, per fortuna, soprattutto dei 350 guariti (totale che sale a 198mila 192). I morti accertati sono infatti 5, meno dei 10 di ieri (totale 35mila 097).

Cala anche il numero dei tamponi effettuati: 53mila contro i 60mila di ieri.

L’Emilia-Romagna, come detto, oggi è la regione col maggior numero di nuovi casi di Coronavirus: 63, 10 in più dei 53 registrati in Lombardia. In crescita i contagi anche in Veneto, che arriva a 30. Sopra 10 casi anche Lazio (18), provincia di Trento (16), Puglia (13), Piemonte (11) e Toscana (11). A quota zero rimangono Valle d’Aosta e Basilicata.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 24 luglio

24 luglio, 2020