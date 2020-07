“Nuovi contenitori per rifiuti installati alla borgata Aurelia”

Civitavecchia - Lo fa sapere il delegato Daniele Lucarelli: "Grazie alla Csp e alla squadra del sindaco Tedesco per la prontezza con cui sono intervenuti"

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Anche oggi gli operai di Csp sono intervenuti nella borgata Aurelia per l’installazione di 3 contenitori per l’ immondizia utili ad evitare di gettare i rifiuti in terra.

Grazie all’assessore Manuel Magliani siamo riusciti in breve tempo a risolvere anche questa problematica.

Un ringraziamento particolare a Mauro Di Marco (Csp) che si è attivato tempestivamente.

Ringrazio il sindaco Tedesco e tutta la squadra del Polo democratico (lista Tedesco) che mi sostiene in tutte le iniziative.

Daniele Lucarelli

Delegato borgata Aurelia

14 luglio, 2020