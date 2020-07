Tra i nuovi sbarchi 25 migranti positivi al Covid

Lampedusa - La Federazione sindacale di polizia: “La risposta sanitaria non è immediata, le forze dell'ordine sono a rischio”

Condividi la notizia:











Lampedusa – “Fra i numerosi migranti arrivati negli ultimi giorni a Lampedusa la risultano diversi casi di positività al Covid 19, ma non sembra affatto che i meccanismi di risposta sanitaria siano immediati”. Questo l’allarme che si legge in una nota della Federazione sindacale polizia.

Sarebbero 25 i nuovi migranti positivi al Coronavirus sbarcati in queste ore.

“La situazione ci preoccupa – ha piegato Antonio Allotta, segretario del sindacato di polizia -, perché tutti i nuovi sbarcati sono stati sul molo per ore, i positivi sono rimasti a lungo divisi dagli altri da una corda rossa, e tutti gli altri, che evidentemente devono essere sottoposti alla quarantena, sono stati pure in attesa sul posto”.

“Adesso i positivi sono stati portati in una piccola struttura chiusa – ha continuato Allotta -, e saranno sottoposti a ulteriori esami, mentre gli altri sono stati divisi in gruppi e sono ancora in attesa. E non ci risulta che si sappia neppure dove devono essere spostati”.

Condividi la notizia:











25 luglio, 2020