Nuovo appuntamento con la lettura per i bimbi dai 0 ai 6 anni

Capranica - Sabato 25 luglio alle 18 al parco pubblico Nicolini

Condividi la notizia:











Capranica – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 25 luglio, in calendario, il secondo appuntamento proposto dal neonato gruppo di lettori volontari Nati per leggere Capranica Ronciglione, presso il parco comunale a Capranica.

Nati per leggere è un’iniziativa pedagogico-culturale con lo scopo di promuore e diffondere la lettura a voce alta, è rivolta ai bambini di età compresa tra 0 mesi e 6 anni.

Il cuore del progetto risiede nella lettura in famiglia, un momento di forte relazione genitore-bambino.

Queste precocissime azioni di ascolto di letture eseguite ad alta voce, da persone legate da un forte legame affettivo, sviluppa capacità di attenzione e concentrazione svolgendo quindi effetti positivi nell’età successive a partire dalla prima scolarizzazione fino all’età evolutiva, consolidando contemporaneamente l’attitudine e la famigliarità alla lettura.

Il programma si realizza, sui vari territori, grazie all’impegno di pediatri, bibliotecari, educatori e i lettori volontari; il gruppo di Npl Capranica Ronciglione, formato da professionalità diverse e da genitori, è proprio un gruppo di lettori volontari che vogliono promuovere e diffondere lo scopo del progetto.

Questo di domani è il secondo degli appuntamenti previsti dai lettori volontari Nati per leggere; l’iniziativa si svolgerà al parco pubblico Nicolini alle 18, verranno rispettate e garantite tutte le misure di sicurezza anticovid, grazie all’aiuto e alla collaborazione del comune di Capranica e del comando dei vigili urbani, cui vanno i ringraziamenti per l’ospitalità e la sensibilità mostrata nel progetto.

Presto verrà diffuso un calendario con altri incontri previsti in diversi comuni, seguiteci sulla pagina facebook di Nati per leggere Lazio. Per informazioni, prenotazioni e contatti è attiva la seguente emailnpl.capranicaronciglione@gmail.com

Gruppo Npl Capranica-Ronciglione

Condividi la notizia:











24 luglio, 2020