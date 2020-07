“Oberdan Cecconi per me era come un nonno…”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Lettere - Il tenero ricordo di Daniele Cozzolino

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Buongiorno, mi chiamo Daniele Cozzolino, sono un amico di famiglia del signor Oberdan Cecconi, volevo condividere due parole con voi.

Per me è stato come un nonno, perché insieme a mia nonna hanno condiviso trent’anni della loro vita. Un grande uomo, altruista sempre pronto come un vero guerriero ad aiutare tutti.

Lo ringrazio per tutto il calore e l’affetto che mi ha donato durante la mia adolescenza. Come facevi quando ero bambino: proteggimi anche da lassù.

Ciao Oberdan, grazie di tutto.

Daniele Cozzolino

– “Addio a Oberdan Cecconi, l’ultimo reduce della battaglia di Bir el Gobi”

Condividi la notizia:











5 luglio, 2020