La Valletta - La ong francese Sos Mediterranée lancia l'allarme - Il comandante ha dichiarato lo stato di emergenza per la nave

La Valletta – “Ocean Viking, la sicurezza a bordo non può essere più garantita”.

Il comandante della Ocean Viking ha dichiarato lo stato di emergenza per la nave, informando le autorità italiane. La nave Ocean Viking, della ong francese Sos Mediterranée, ha a bordo 180 migranti salvati nei giorni scorsi in tre distinte operazioni di soccorso. L’imbarcazione si trova da giorni tra la Sicilia e Malta.

Per sette volte nella scorsa settimana la nave ha chiesto un porto di sbarco alle autorità italiane e maltesi. Richieste rifiutate. Sull’imbarcazione ci sono anche 25 minori, dei quali 17 non accompagnati. Inoltre è presente anche una donna incinta di cinque mesi.

A bordo si sarebbero anche verificati sei tentativi di suicidio in 24 ore da parte di alcuni dei migranti.

Il comandante si è così visto costretto a dichiarare lo stato di emergenza per la nave.

“La situazione a bordo – spiega Sos Méditerranée, come riporta l’Adnkronos – è deteriorata al punto che la sicurezza dei 180 sopravvissuti e dell’equipaggio a bordo non può più essere garantita”.

A preoccupare in particolare è un gruppo di 44 persone per cui l’equipaggio ha richiesto un’evacuazione medica, senza però ricevere risposta positiva. “Le 44 persone per le quali abbiamo richiesto assistenza si trovano in uno stato di acuto disagio mentale – spiegano dalla nave all’Adnkronos – e hanno espresso l’intenzione di infliggere danni a sé stessi e agli altri, compresi i membri dell’equipaggio”.

3 luglio, 2020