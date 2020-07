Oggi 114 nuovi casi, 8 regioni a quota zero

Coronavirus - Ministero della Salute - I morti sono 17, in leggero aumento rispetto a ieri - 335 i guariti

Roma – Continuano a diminuire i nuovi casi giornalieri di Coronavirus accertati in Italia. Oggi, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 114, 55 in meno dei 169 di ieri. Sensibile soprattutto il calo della Lombardia, che passa da 94 nuovi positivi a 30, mentre 8 regioni (più una provincia autonoma) fanno registrare zero contagi.

Il totale dei casi censiti dall’inizio dell’epidemia è ora di 243mila 344. I morti oggi sono 17 (ieri 13) e salgono a 34mila 984, mentre i 335 guariti censiti portano il totale dei negativizzati a 195mila 441.

Per effetto di questi numeri, il totale degli attualmente positivi scende sotto quota 13mila, attestandosi a 12mila 919, in calo di 238 unità rispetto a ieri.

Per quanto riguarda l’andamento regionale, la Lombardia è sempre la regione con l’incremento di casi più elevato, nonostante sia scesa a 30. Seguono il Veneto con 19, il Lazio con 18 e la Sicilia con 15. A quota zero nuovi contagi ci sono provincia autonoma di Trento, Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

14 luglio, 2020